٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٠٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85843573
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رئيس البنك المركزي الإيراني يتوجه إلى مسقط

٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٠٧ م
رمز الخبر: 85843573
رئيس البنك المركزي الإيراني يتوجه إلى مسقط

طهران/25 أيار/ مايو/ إرنا- غادر رئيس البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فرزين"، طهران متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط؛ يرافقه وفد فني وذلك بهدف لقاء نظيره العماني ومناقشة سبل تعزيز التعاون النقدي والمصرفي بين البلدين.

وأفادت "إرنا" مساء الأحد، بأن "فرزين"، سيعقد خلال زيارته إلى سلطنة عمان، لقاءات مع كبار المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين في هذا البلد؛ باحثا معهم في تطوير ورفع مستوى التفاعلات النقدية، المالية، والمصرفية، بالإضافة إلى تعزيز وتوسيع التعاون الدولي والتبادلات التجارية بين الجمهورية الاسلامية وسلطنة عمان.

يذكر أن حجم التبادلات التجارية بين إيران وعمان، شهد نموًا بواقع 41% خلال العام الماضي، ومع تزايد التعاون النقدي والمصرفي الثنائي، يُتوقع بأن تشهد العلاقات المصرفية والاقتصادية بين طهران ومسقط، تسهيلا وتقدما ملفتا من حيث التبادلات التجارية؛ في المستقبل الفريب.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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