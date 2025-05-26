عراقجي: مقترحات وزير الخارجية العُماني حول المفاوضات قيد المراجعة

في تصريح صحفي له على هامش مشاركته في يوم افريقيا 2025 المقام في طهران، افاد عراقجي ان ايران تدرس المقترحات المقدمة من سلطنة عمان في الجلسة الخامسة لازالة العقبات في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بعلاقات إيران مع القارة الأفريقية، قال عراقجي: كما قلت يوم التصويت على الثقة في مجلس الشورى الإسلامي، فإن أفريقيا هي إحدى أولوياتنا في السياسة الخارجية، إلى جانب جيراننا والدول الصديقة لنا منذ العصور القديمة.وأولوياتنا التالية بعد أفريقيا هي أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، وقد بذلنا جهودا كبيرة لتوسيع العلاقات مع الدول الأفريقية.

واضاف عراقجي:لقد عقدنا مؤخرا اجتماعا، وكان مستوى المشاركة من جانب الدول الأفريقية جيدا. اليوم احتفلنا بيوم أفريقيا بالتعاون مع السفارات الأفريقية في طهران. وسنعمل على تعزيز سفاراتنا في الدول الأفريقية، وإضافة المزيد من الدول إلى قائمة سفاراتنا، وتوسيع اتصالاتنا بشكل أكبر.

انتهى**ر.م