عراقجي:نؤكد على توسيع التعاون الاقتصادي مع أفريقيا في اطار منطقة التجارة الحرة

وخلال مراسم الذكرى الـ62 لتأسيس الاتحاد الأفريقي (يوم أفريقيا)، الذي اقيم في فندق استقلال بطهران، بحضور سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في إيران،اعرب وزير الخارجية الايرانية "عباس عراقجي" عن سروره بالاحتفال بيوم افريقيا ،الحدث الدولي العظيم مع الأصدقاء الأفارقة والذي يعكس القيم المشتركة في المجتمع الأفريقي.

وبالاشارة الى ان القارة الافريقية، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة وتضم 55 دولة ووحدة سياسية،اعتبر عراقجي ان هذه القارة تتمتع بسكان شباب وديناميكيين وتنوع لغوي وثقافي كبير، موضحا انه ورغم هذا التنوع، فإن وجود القيم المشتركة أدى إلى بذل الجهود لتحقيق تقارب أكبر في البلدان الأفريقية، مضيفا ولعل هذا هو السبب في أن الاتحاد الأفريقي، باعتباره إحدى المنظمات الإقليمية الأكثر أهمية وتأثيرا، يتمتع بمكانة خاصة على الساحة العالمية.

ونوه وزير الخارجية الايرانية بالاحتفال السنوي بيوم افريقيا ( 25 ايار/مايو)، والذي يحتفل به بكل فخامة في البلدان الأفريقية وفي جميع أنحاء العالم، معتبرا ان لقاءه هذا معك الأصدقاء الافارقة هو تذكير بجهود الدول الأفريقية لكسر سلاسل الظلم، ومن ناحية أخرى، السعي إلى التقدم وتحقيق غد أفضل.

ومضى في القول ان إرث الزعماء الأفارقة العظماء، من جوليوس نيريري وجومو كينياتا إلى نيلسون مانديلا، سوف يظل حيا إلى الأبد،معربا أيضا عن تقديره للزعيم البارز في حركة استقلال ناميبيا "سام نجوما"، الذي توفي في التاسع من شباط/فبراير 2025 عن عمر ناهز 95 عاما.

ولفت عراقجي الى ان موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، "العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، والذي يهدف إلى معالجة الظلم التاريخي وتأثيره الدائم على القارة،قائلا: اليوم ، ورثة هذا الانجاز يحتفلون بقيمته بعد مرور 62 عاما على النجاح الكبير الذي حققته منظمة الوحدة الأفريقية.

وفي هذا السياق، رأى وزير الخارجية الايرانية ، ان البلدان الأفريقية التي لم تكن ورثة جديرين بهذا الإنجاز فحسب،لم تقتصر على الإنجازات السابقة، بل إنها تخلق كل يوم إنجازات جديدة،بحيث سعت أيضا إلى استثماره في الحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، الامر الذي يظهر مدى الإضافة التي قدمتها أفريقيا لهذا الأساس الأولي من الإنجازات العظيمة والجديدة.

امكانية تكامل ايران والدول الافريقية اقتصاديا

واعتبر عراقجي ان أفريقيا قد انطلقت بثقافتها الغنية وتاريخها المليء بالصعود والهبوط، في رحلة عظيمة نحو التنمية، وهذا أمر يستحق الثناء، لافتا الى انه يمكن ملاحظة جهود الإدارة الأفريقية، اليوم، لتحقيق إنجازات كبيرة، ومن أهمها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تشكل أكبر منطقة تجارية في العالم ويزيد عدد سكانها عن مليار وأربعمائة مليون نسمة.

واضاف عراقجي انه ونظرا للتاريخ العميق لعلاقاتها مع أفريقيا، فان ايران تتطلع لتحسين التعاون الاقتصادي مع هذه المنطقة في اطار منطقة التجارة الحرة القارية والدول الأفريقية، ايمانا منها بأنه يمكنها والدول الأفريقية أن تكملا بعضها البعض في هذا المجال وتوسيع وتعميق علاقاتها التي يعود تاريخها إلى ألف عام.

هذا واشار عراقجي الى ان قدرة أفريقيا على الوصول إلى الموارد الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة يوفران استجابة مناسبة لاحتياجات الجانبين. كما أن انعقاد القمة الثالثة للتعاون الاقتصادي الايراني-الافريقي بنجاح، والتي رحب بها مسؤولونا الأعزاء رفيعو المستوى في الشهر الماضي، يبشر بمستقبل مشرق على طريق توسيع التعاون الايراني-الافريقي المشترك، والذي سيتم تعزيزه بشكل أكبر في القمم المستقبلية.

كما اوضح ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وقفت دائما إلى جانب إفريقيا باعتبارها صديقا قديما، معتبرا انه وبعد مرور أكثر من نصف قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، يتعين اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على هذه العلاقات، لافتا الى ان تحالف الجنوب العالمي لإطلاق خطة جديدة ونظام جديد يظهر تصميم دولنا على مصير مشترك وأخوة على طريق النمو والتنمية.

الروابط التاريخية الايرانية-الافريقية و التركيز على تطوير علاقات جديدة

واستطرد وزير الخارجية انه وبكل فخر وتقدير لهذه الصداقة التاريخية والإنسانية، تعرب إيران عن استعدادها للتعاون في كافة المجالات الممكنة، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعدين والقطاعات الفرعية وتبادل الأساتذة والطلاب والإنجازات العلمية وتدريب الموارد البشرية والسياحة والصحة والخدمات والمعدات الطبية والزراعة وشبكات الري وبناء السدود وغيرها من المجالات المماثلة مع الأصدقاء الأفارقة.

وتابع :يسعدني أن أبلغكم أن حكومة الرئيس بزشكيان تولي اهتماما خاصا للقضايا الأفريقية، وآمل أن يكون لهذا التعاون مستقبل مشرق.

وختم عراقجي لافتا الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما كانت إلى جانب أفريقيا في الماضي، ستواصل هذا الدعم وتعتبر فخر أفريقيا فخرها، متمنيا لكل الحكومات الشقيقة والدول الأفريقية النبيلة المزيد من الرخاء والازدهار.

انتهى**ر.م