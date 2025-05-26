بزشکیان: التضامن في البلاد يمنع الامريكيين من استغلال وضعنا

وانعقد الاجتماع الـ81 لمجلس الوزراء امس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية "مسعود بزشکیان".

وأشاربزشکیان في الاجتماع إلى أنه علينا العمل على تحسين معيشة الناس،قائلا: في مجال الرعاية الصحية والعلاج وفي المستشفيات، لا بد من أخذ رضا الناس بعين الاعتبار.حتى لو كانت هناك مشاكل، فإن التعامل مع الناس والمرضى على اساس الاحترام والتحدث بلطف معهم لا يكلف شيئًا.

كما شرح وزير الخارجية "عباس عراقجي" لأعضاء مجلس الوزراء تفاصيل الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وقال: لدينا القدرة على حل مشاكل البلاد؛ يمكن حل العديد من القضايا من خلال تطوير العلاقات والتعاون الإقليمي والدولي وخاصة مع الدول المجاورة.

من جانبه قدم وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني ايضا في هذا اللقاء تقريرا عن زيارة وزير المناجم الأفغاني والوفد المرافق له إلى إيران وأعلن أن مشاورات و محادثات جيدة جرت خلال هذه الزيارة.

كما قدم وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة تقريرا عن زيارته إلى أرمينيا.

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