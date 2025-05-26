المشاط: الکیان الصهيوني مهما بلغت قوته هو أوهن من بيت العنكبوت

وبعث المشاط برقية تهنئة إلى لبنان بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد المقاومة والتحرير.

وقال رئيس المجلس الأعلى في اليمن في البرقية:يسرني أن أبعث إلى لبنان الشقيق دولة وشعبا وجيشاً ومقاومة، أطيب التهاني وأزكاها بمناسبة الذكرى الـ ٢٥ لعيد المقاومة والتحرير والذي يؤكد الإرادة الصلبة والشجاعة لشعب لبنان في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي الغاصب.

وتابع:إن هذا العيد الذي يأتي في ظل غياب صانعه شهيد الإسلام والإنسانية وأيضا في ظل محاولة العدو الإسرائيلي تثبيت الاحتلال في بعض النقاط على الحافة الحدودية ولا يكف خلالها من حياكة المؤامرات والدسائس بتعاون من الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانها وأدواتها في المنطقة، بهدف خلق فجوة بين أبناء الشعب الواحد سعيا لإعادة الاحتلال والوصاية والسيطرة على مقدرات لبنان.

وقال الرئيس المشاط:إن هذه الذكرى تمثل ثمرة الدور المتكامل بين الجيش والشعب والمقاومة وتحمل أبلغ المعاني المعبرة عن أهمية سلاح المقاومة في تحقيق هذا الانتصار التاريخي.

وأكد: إننا في الجمهورية اليمنية واثقين من صلابة ثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة) وقدرتهم في تفويت الفرصة على الأعداء ومواصلة النضال من أجل تحرير كل شبر من أرض لبنان العزيز.

وقال:مجددين دعم بلادنا لكل الخيارات حتى تحقيق النصر للبنان وشعبه العزيز.

انتهی**1426