استشهاد 57 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وارتكب جيش الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، مجزرة مروعة بحق النازحين في مدرسة "فهمي الجرجاوي" بحي الدرج في مدينة غزة، حيث أدى الاستهداف الصهيوني إلى إحراق أجسادهم وتفحم جثثهم.

واستشهد 25 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب العشرات، بينما أعلن عن وجود مفقودين، فجر اليوم الإثنين، جراء قصف صهيوني جوي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في وسط مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات جوية على مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تقع في حي الدرج وسط غزة وتستخدم كمأوى للنازحين.

وذكرت مصادر طبية في غزة أنه تم انتشال جثامين متفحمة لشهداء ارتقوا نتيجة القصف الذي استهدف هذه المدرسة.

وانتشل أطفال مصابون بحروق ومتفحمون جراء القصف الذي استهدف المدرسة.

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