رئيس الوزراء العراقي یؤكد على استكمال مشروع سكة حديد شلمجة - البصرة لنقل الزوار

وأكد "محمد شياع السوداني" خلال لقائه "فرزانة صادق" على توسيع التعاون في مجال السكك الحديدية والترانزيت بين البلدين، خاصة في مشروع طريق التنمية وشدد على ضرورة إكمال مشروع سكة ​​حديد شلمجة - البصرة، معتبرا إياه مهما لنقل المسافرين من البلدين وآسيا الوسطى، خاصة خلال زيارة الأربعين.

وتوجهت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية،إلى العراق بهدف تطوير العلاقات في مجال النقل وزيارة مشروع سكة ​​حديد شلمجة - البصرة.

والتقت "صادق" خلال هذه الزیارة مع وزير النقل العراقي "رزاق محیبس" و وزير الداخلية العراقي"عبد الأمير الشمري" قبل أن تلتقي مع رئيس الوزراء العراقي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية خلال لقائها وزير النقل العراقي، أن التعاون في مجال النقل بين البلدين مرضي وأكدت: على العراق أن يسرع في بناء مشروع سكة حديد شلمجة - البصرة من خلال تسليم الأراضي التي تم نزع الألغام منها.

مع اكتمال عملية إزالة الألغام على سكة حديد شلمجة - البصرة، سيستمر تنفيذ هذا المشروع الحدودي المهم لوزارة الطرق وبناء المدن وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا، مع ثلاثة مشاريع رئيسية، إنشاء محطة سكة حديد و محطة ركاب في شلمجة وتنفيذ جسر البصرة المتحرك.

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