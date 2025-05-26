بقائي: إيران لا تريد إضاعة الوقت في المفاوضات و المطلوب هو اتفاقية عادلة ومنصفة

وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي" ان المنطقة شهدت عدة تطورات مهمة في الأسبوع الماضي؛ وكان "منتدى حوار طهران" حدثا مهما حيث أتاح فرصة للتفكير المتبادل والتأمل بشأن التطورات الإقليمية والدولية، مضيفا ان مشاركة ممثلين من خمس قارات، يشير إلى أن إيران تولي أهمية للحوار والتفاعل من أجل السلام والأمن الدوليين.

المشكلة الأهم في منطقتنا هي استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة

وتابع المتحدث باسم الخارجية لافتا الى ان المشكلة الأهم في المنطقة هي استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، والتي تؤلم قلوب احرار العالم، مضيفا انه لا يمكن للغرب الحديث عن التطورات في المنطقة والصمت أمام جرائم الكيان الصهيوني،لافتا ان اليوم فقط، و في أحدث الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني، تم استهداف مدرسة في غزة، مما أدى إلى استشهاد نحو 50 شخصا بريئا.

واضاف بقائي ان هذه الإبادة الجماعية تستمر في ظل صمت وتقاعس الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية وايضا من خلال دعمها وخلق درع دبلوماسي لها، و بشكل مروع على مدى العامين الماضيين، حيث بلغ عدد الأطفال الأيتام والشهداء منهم أكثر من 16 ألف طفل فلسطيني، مشيرا الى انه وبالأمس، قتل الكيان الصهيوني وبكل وحشية 9 اطفال لطبيبة فلسطينية ،معتبرا ان هذه أمثلة واضحة على المأساة التي تتكشف في غزة وهي عار على الإنسانية والتي لا يمكن للمنطقة نسيانها.

آخر تطورات ملف المواطن الإيراني المحتجز في فرنسا

وردا على سؤال بشأن اعتقال مواطن إيراني في فرنسا وحرمانه من الحقوق الأساسية للسجين في هذا البلد وإجراءات السلك الدبلوماسي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: ترى الوزارة أن من واجبها القانوني والأخلاقي متابعة أماكن تعرض الإيرانيين للمضايقات في أي مكان في العالم والتدخل.

وتابع مذكرا ان هذه القضية أثيرت خلال الأسبوع الأول أو الثاني من اعتقال الاعلامية الايرانية اسفندياري وانه اجاب بشكل مستمر على اسئلة وسائل الاعلام على مدى الأشهر القليلة الماضية،موضحا ان السفارة الايرانية في باريس قامت بمتابعة الموضوع منذ البداية، سواء بإرسال مذكرة رسمية أو بالحضور إلى وزارة الخارجية، لكن الطرف المقابل لم يقدم أي دليل قانوني قوي ضد المواطنين الايرانيين المحتجزين وتم اعتقالهم لمجرد دعمهم للشعب الفلسطيني ومعارضتهم للإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

واضاف ان أحدث التطورات هي أنه بعد المتابعة المستمرة تم الاتفاق على الزيارة القنصلية، وتمكن الزملاء في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باريس من مقابلة المحتجزين مرتين حتى الآن، واصفا هذا الاحتجاز بالظالم وغير القانوني من حيث الأساس، لافتا الى ان طلب ايران الواضح من الحكومة الفرنسية هو اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق سراح المواطنين الايرانيين.

إيران مستعدة لمواصلة الحوار مع أوروبا

وفيما يتعلق باستمرا المحادثات الايرانية-الاوروبية، اعلن بقائي عن ان ايران مستعدة لمواصلة هذا الحوار ويجب تحديد الوقت والمكان لذلك.

كما شدد في هذا السياق على التحقق من المصادر الرئيسية التي تنشر الأخبار أو التقارير الإعلامية المتعلقة بالمفاوضات سواء كانت الايرانية-الاوروبية او الايرانية-الامريكية، موضحا ان الكثير من هذه الأخبار الملفقة نابعة من مصادر الكيان الصهيوني، والتي يتم إنتاجها ونشرها بهدف وحيد هو تدمير عملية التفاوض.

والمح بقائي بان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، قد اظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية أنها لم تسعَ قط إلى إضاعة الوقت في المفاوضات ومن الواضح للجميع أنها دخلت هذه العملية بجدية من اجل تحقيق اتفاقية عادلة ومنصفة ومبنية على الحقائق، وأثبتت جديتها ايضا في هذه العملية.

نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران

وردا على رايه في اقتراب موعد عقد الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين ومالذي ن المقرر ايضا أن ينشر تقرير شامل عن إيران،قال بقائي: لقد كان نهجنا تجاه الوكالة بناء دائما، وباعتبارنا عضوا في الوكالة، كنا نؤمن دائما بإقامة علاقة مبنية على التزاماتنا، وقد سعينا إلى تحقيق هذا الهدف بغض النظر عن بعض التوجهات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وافاد ان نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور ايران هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يستمر جدول الأعمال في مواصلة المناقشات بشأن التعاون التقليدي بين إيران والوكالة الدولية ، مضيفا ان ايران تتوقع من المدير العام أن يقوم بمهمته دون أن يتأثر بمن لا يترددون في استخدام المؤسسات الدولية كأدوات.

الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية-الأميركية انتهت كما كان مقرر لها

وعن مغادرة ويتكوف مقر البعثة العمانية في روما التي كانت تجرى فيها الجولة الخامسة من المفاوضات،اعتبر بقائي هذا الموضوع هو جزء من الترفيه الاعلامي ولا يستحق اضاعة الوقت حتى للحديث عنه،لافتا الى ان موعد بدء وانتهاء المفاوضات كان واضحا.

وتابع مؤكدا على ان المفاوضات قد بدأت كما كان مقرر و مخطط لها،لافتا الى انه في نهاية هذه الجولة كان من المفترض أن يتحدث الوفد الايراني مع وزير الخارجية العماني لمدة عشرين دقيقة تقريبا، ولذلك كان من الطبيعي أن يبقى حاضرا في موقع المفاوضات طيلة الفترة اللازمة لذلك.

وردا على سؤال حول زيارة زعماء المعارضة في طالبان إلى إيران وايضا زيارة وزير خارجية طالبان إلى إيران، قال المتحدث باسم الخارجية: لدينا علاقات تاريخية وثقافية عميقة مع أفغانستان كجارة وكدولة وأيضا، على الرغم من الحدود الممتدة لـ900 كيلومتر، لدينا تحديات، ونحن على تواصل دائم.

واضاف ان القائم باعمال وزارة الخارجية الافغانية جاء الى طهران للمشاركة في منتدى حوار طهران، وقد تم عقد اجتماعات على هامش هذا المنتدى، معتبرا ان هذه التبادلات ضرورية لضمان مصالح البلدين.



يجب التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني عاجلا ام آجلا

وفيما يتعلق باستمرار جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة، اعتبر بقائي ان استخدام المدنيين كدروع بشرية يعد وبكل صراحة بمثابة جريمة خطيرة وشنيعة وجريمة حرب، وفقا لمعاهدات القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واضاف انه من ومن واجب المؤسسات والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، توثيق هذه الحالات، على أمل أن يتم التحقيق في هذه الجرائم عاجلا أم آجلا في محكمة دولية وأن تتم محاسبة هؤلاء المجرمين في نهاية المطاف.

يتبع**