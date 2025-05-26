الرئيس بزشكيان: نعتمد على أنفسنا و لا نحتاج إلى أحد في حال عدم التوصل إلى اتفاق

وقال الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، اليوم الاثنين، خلال حفل ذكرى تأسيس جامعة آزاد الإسلامية: إنه يجب على الجامعة أن تربي أشخاصا يحبون وطنهم ويسعون لبناء مستقبل بلادهم.

وفي إشارة إلى عقد المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قال: إذا لم ترغب أمريكا في التفاوض معنا وفرضت الحظر علينا، فسوف نجد مئات الطرق للتغلب الحظر والمشاكل. كل ما نحتاجه هو الاتحاد والسماح للنخب والأكاديميين بالعمل في الميدان والجامعة.

وأكد على أن الشعب والبلاد بحاجة إلى الأكاديميين والنخب والعلماء، مضيفا: ربما لا يعرف كثير من الناس ما هي الخدمات التي يقدمها نخبنا وعلماؤنا للبلاد، لكن من يعمل من أجل شعب بلاده يكون على استعداد للتضحية بحياته دون أي مقابل من أجل إنقاذ المنطقة ومعتقداته ونجاح بلده.

وشدد الرئيس بزشکیان على ضرورة الوحدة والتماسك داخل البلاد وتجنب الانقسام والخلاف، وقال: لا ينبغي استبعاد الأشخاص على أساس الجنس أو العرق أو الانتماء السياسي.

وفي الختام، أشاد الرئيس بزشكيان بجهود جميع الأكاديميين، وقال: علينا أن نبني إيران بطريقة تنتج المال ورأس المال، وهذه مسؤولية الأكاديميين والشباب في بلادنا. كما قال: يعتقد الأعداء خطأ أن إيران أصبحت ضعيفة، إيران أقوى من أي وقت مضى، بعلمائها ونخبها.

انتهى**3276