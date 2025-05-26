رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بدبلوماسية طهران من أجل السلام الإقليمي

ويزور رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف"، طهران اليوم الاثنين بدعوة رسمية من الدكتور مسعود بزشکیان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذه هي الزيارة الثانية لشهباز شريف إلى إيران منذ انتخابه رئيساً لوزراء الباكستان بعد الانتخابات البرلمانية في أوائل مارس/آذار 2025.

وأعلن "محمد شهباز شريف" أن الهدف الرئيسي من زيارته إلى طهران هو التعبير عن الامتنان للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها لمواقف إيران السلمية في المنطقة خلال الاشتباكات الأخيرة بين باكستان والهند.

وصرح رئيس الوزراء الباكستاني أثناء زيارته إلى طهران، في مقابلة حصرية مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد: الهدف الرئيسي من زيارتي إلى طهران هو التعبير عن الامتنان للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها في المنطقة وخلال الاشتباكات الأخيرة بين باكستان والهند.

إشادة بدبلوماسية عراقجي

وقال في مقابلة مع مراسل "إرنا": نشكر السلطات الإيرانية على دعمها للسلام وعرضها للوساطة، التي قبلناها لكن الهند رفضتها وسنستغل هذه الفرصة أيضًا لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك خلال هذه الزيارة.

وأضاف في إشارة إلى اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني في إسلام آباد:لقد أعجبني كثيرا المهارات الدبلوماسية للسيد عراقجي. لقد أظهر رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني حكمته في إدارة التحديات الكبرى خلال حقبة جيوسياسية معقدة للغاية.

وأكد شهباز شريف: أن باكستان تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حرب الإبادة الجماعية والكارثية التي يشنها کیان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والعواقب المترتبة على هذا الوضع.

وأضاف: إن إسلام آباد وطهران ستواصلان دعم بعضهما في القضايا المتعلقة بالأمة الإسلامية والتعاون الإقليمي.

وأشار شهباز شريف فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين إيران وباكستان، إلى زيارة الرئيس الإيراني الراحل إلى إسلام آباد العام الماضي وأضاف: إحدى أفضل ذكرياتي هي لقائي بالرئيس الإيراني الراحل السيد إبراهيم رئيسي قبل استشهاده في حادث تحطم طائرة.وكانت باكستان آخر دولة زارها قبل وفاته.

وقال شهباز شريف: إن الشهید رئيسي كان شخصًا بعيد النظر للغاية وأضاف: كان لي تفاعل كبير معه و قررنا رفع العلاقات الإيرانية الباكستانية إلى أعلى مستوى وتوسيع أسسها لتشمل مجموعة واسعة من المجالات.

وأضاف: أعتقد أن المصير الاقتصادي لإيران وباكستان مرتبط ببعضهما. إننا نتقاسم أكثر من 900 كيلومتر من الحدود المشتركة وأعتقد أن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين وخاصة بين المحافظات الحدودية المجاورة لسيستان وبلوشستان، يمكن أن تكون مفيدة للمنطقة بأكملها.

وأشار إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم للتعاون بهدف تطوير المشاريع الاقتصادية بين إيران وباكستان وقال: نعتبر التعاون الوثيق بين البلدين ضد الإرهاب مهمًا ونعتقد أن هذه التفاعلات ستمهد الطريق لعلاقات اقتصادية مستدامة بين الجارتين.

توقيع اتفاقية التجارة الحرة على جدول أعمال إسلام آباد وطهران

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة إقامة علاقات اقتصادية مستدامة وطويلة الأمد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: إن حجم تجارتنا المشتركة يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار وقد ارتفع هذا الرقم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.

وتابع: نسعى إلى زيادة حجم التجارة المشتركة إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. لكننا نعتقد أن قدرات وإمكانات إيران وباكستان أكبر من ذلك بكثير.

و أعرب شهباز شريف في إشارة إلى المفاوضات بين إسلام آباد وطهران لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، عن أمله في أن يتوسع حجم التجارة بين البلدين بشكل كبير خلال السنوات العشر المقبلة.

باكستان تأمل في إجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة

وقال فيما يتعلق بوجهة نظر باكستان بشأن قضية المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: نعتقد أن التفاوض والدبلوماسية والمشاركة هي الحلول الأفضل، لأنه من خلال هذا يمكننا منع أي مواجهة وحرب.

وأكد ان تعزيز السلام والتنمية والأمن في المنطقة أمر مهم وأضاف: السلام والاستقرار هما تطلعات باكستان للمنطقة ولدي ثقة كبيرة في قدرات القادة الإيرانيين وتأمل باكستان بالكامل أن يتم تحقيق نتائج إيجابية من هذه المفاوضات.

حل عادل للصراع في فلسطين وكشمير

کماقال شهباز شريف فيما يتعلق بجذور التوترات في شبه القارة والتطورات في غزة: نعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام وعدالة في المنطقة حتى يتم حل قضيتي فلسطين وكشمير بشكل عادل وكامل.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني: من المهم للغاية أن يتم حل هذه القضايا وفقا لتطلعات الشعب الفلسطيني وكشمير.

وقال شهباز شريف: نحن ممتنون لإيران لعرضها الوساطة (في النزاع بين إسلام آباد ونيودلهي) وهو ما يدل على صدق وحكمة هذا البلد في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. كما نشكر الدكتور بزشکیان وعراقجي على جهودهما لتخفيف التوترات في جنوب آسيا.

وأكد في ختام مقابلته الحصرية مع مراسل إرنا: إن هذه الجهود تظهر بوضوح أن إيران تريد السعي إلى السلام والاستقرار ومنع الحرب التي يمكن أن تسبب أضرارا لا يمكن حسابها لشعوب المنطقة

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