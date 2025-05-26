إيران تنضم إلى مجموعة الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة في علاج السرطان

وأقيمت اليوم الاثنين، مراسم إزاحة الستار عن أول خط إنتاج لجهاز صدمات الكهربائية (ECT) في إيران لعلاج السرطان بحضور رئيس جامعة طهران "حسين أميد"، ورئيس حديقة العلوم والتكنولوجيا "علي أسدي"، في حديقة العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران.

وإزاحت شركة "بيشرو تكنوفناوران درمان بارس" الواقعة في حديقة العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران، الستار عن أول خط إنتاج وطني لأجهزة صدمات الكهربائية (ECT) في إيران.

ويعد خط إنتاج أول نظام محلي للاستئصال الكيميائي الكهربائي (طريقة جديدة لعلاج الأورام السرطانية المستهدفة) إنجازا تحقق بالاعتماد على المعرفة التقنية المحلية والاستفادة من المعايير الدولية، مما انضمت إيران إلى مجموعة الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا المتقدمة في علاج السرطان.

ومع تدشين خط الإنتاج هذا أصبحت إيران أول دولة في آسيا، إلى جانب المملكة المتحدة وإيطاليا، نجحت في إنتاج هذه التكنولوجيا الجديدة.

ويستخدم هذا الجهاز نبضات كهربائية لزيادة نفاذية الخلايا السرطانية وتعزيز فعالية الأدوية المضادة للسرطان بشكل كبير.

ولقد أظهرت تقنية العلاج بالكهرباء (ECT) نتائج ملحوظة في علاج العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الجلد (SCC)، وسرطان الجلد الخبيث، وسرطان الثدي. وقد تم حتى الآن علاج أكثر من ألف مريض بهذه الطريقة، وفي أكثر من 200 حالة أدى العلاج الناجح إلى منع البتر، ويعتبر هذا إنجازاً قيماً له تأثير عميق.

وتم تصميم وإنتاج هذه التقنية الجديدة من قبل خبراء محليين بالاعتماد على المعرفة المحلية والمعايير الدولية، وتعتبر تطورا واعدا في مجال علاجات السرطان المستهدفة.

وأكد الباحث الأكاديمي بجامعة طهران الدكتور "محمد عبدالأحد"، خلال إزاحة الستار على دور العلماء في خلق الراحة للمجتمع، مضيفا: منذ بداية الطب الحديث، لم يكن هناك حدود للخدمة العلمية للشعب، ويستحق الفنيون في هذا المجال احتراما خاصا.

وفي إشارة إلى تقدم الدول الأخرى في أساليب علاج السرطان الحديثة، قال: في الماضي، كانت إيران مضطرة إلى استيراد هذه التقنيات من دول مثل إيطاليا، لكن اليوم، ومع تطوير نظام العلاج الكيميائي الكهربائي، فإننا نسير بخطى الدول المتقدمة الأخرى في هذا المجال.

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