سياسي ايراني : زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى طهران تدفع بتعزيز العلاقات بين البلدين

وأوضح "كنعاني مقدم" اليوم الاثنين في تصريح لوكالة "إرنا" : تأتي الزيارة الإقليمية لرئيس الوزراء الباكستاني إلى إيران وتركيا وأذربيجان وطاجيكستان، في مرحلة حساسة ومصيرية من شأنها ان تؤثر كثيرا على العلاقات الإقليمية؛ مؤكدا بأن المناورات العسكرية المشتركة لإيران في المحيط الهندي وبحر عمان توفر أرضية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

وتابع : على الرغم من الإمكانات العالية للتعاون الاقتصادي بين طهران وإسلام آباد، فإن حجم التجارة بين ايران وباكستان لا يزال محدودا؛ مردفا : إن أحدث الإحصائيات تظهر رقم ملياري دولار لحجم التبادل التجاري بين البلدين، بينما يمكن زيادته إلى 10 مليارات دولار.

كما أشار إلى جهود الوساطة الإيرانية في الخلافات بين باكستان والهند وزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي، الاخيرة للبلدين بهدف نبذ الخلافات؛ متوقعا بأن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني الحالية لطهران تأتي تقديرا لهذه المبادرة من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك في سياق تعزيز العلاقات الثنائية.

واستطرد "كنعاني مقدم" قائلا : إن أحد الاتفاقيات المهمة بين طهران وإسلام آباد، هو مشروع نقل الغاز الايراني إلى باكستان والذي يشدد الجانبان على تنفيذه؛ مؤكدا بأن العقود والاتفاقيات والبروتوكولات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الشهيد آية الله إبراهيم رئيسي إلى باكستان، قد فتحت فصلا جديدا في علاقاتنا مع اسلام اباد، وقد تم تنفيذ جزء منها، والجزء الآخر يجب متابعته وإتمامه في عهد الحكومة الحالية.

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