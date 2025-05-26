الرئيس بزشكيان يقيم مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الباكستاني

وافادت ارنا، بان مراسم استقبال رئيس الوزراء الباكستاني الزائر، اقيمت عصر اليوم الاثنين، برعاية الرئيس بزشكيان، في مجمع "سعد اباد" التراثي بالعاصمة طهران.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال والتعارف بين اعضاء الوفدين الباكستاني والايراني، توجه بزشكيان وشريف، الى صالة عقد المحادثات الثنائية.

يذكر ان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وصل الى طهران قبل قليل، يرافقه وفد رفيع المستوى، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين، تتعلق بالتعاون بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية؛ وقد كان في استقباله بمطار مهر اباد الدولي في طهران وزير الداخلية الايراني "اسكندر مؤمني".

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