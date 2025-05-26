السفير الاسباني في طهران : حظر إيران لاينبغي أن يشكل عائقا أمام التعاون المشترك بين البلدين

وأفادت "إرنا" بأن "غارسيا" أشار اليوم الاثنين خلال لقائه مع "يعقوب هوشيار" رئيس بلدية تبريز (مركز محافظة أذربايجان الشرقية - شمال غربي البلاد)، اشار إلى مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين بما فيها، البنية التحتية، والنقل، والصناعة، والسيراميك، والمواد الغذائية؛ مؤكدا بأن هذه المجالات من شأنها أن تؤدي إلى تعاون مربح لكلا البدلين.

من جانبه، نوه رئيس بلدية تبريز بالقدرات المتنوعة لهذه المدينة الايرانية، قائلا : تُعد تبريز، كمدينة تاريخية واقتصادية وثقافية، بوابة إيران إلى أوروبا ويمكن أن تلعب دورا في تطوير العلاقات الدولية، خاصة في ظل الحكومة الجديدة في إيران.

واضاف : ان تبريز، التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة، ومحافظة أذربايجان الشرقية، بتعدادها السكاني الذي يبلغ 4 ملايين نسمة، من انها ان تكون شريكا موثوقا به على صعيد التعاون مع أوروبا؛ بما يشمل مجالات مثل الصناعات الغذائية، وتصدير المنتجات لأكثر من 70 دولة، ومنطقة أرس الحرة، والمناجم الغنية، والبنى التحتية اللوجستية مثل المطارات والسكك الحديدية وقطار مترو الانفاق.

انتهى**9365 / ح ع **



