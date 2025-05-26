بزشکیان : المستوى الحالي للعلاقات الإيرانیه الباكستانیه لا يتناسب مع طاقات البلدين

وأعرب بزشکیان، خلال الاجتماع المشترك بين الوفدين رفيعي المستوى الباكستاني والايراني بطهران اليوم، اعرب عن ارتياحه لزيارة رئيس وزراء باكستان "شهباز شريف" الحالية للجمهورية الاسلامية، ووصف العلاقات بين البلدين أنها متجذرة في التاريخ والثقافة والدين المشترك.

وأكد، بأن مستوى العلاقات بين طهران واسلام اباد لا يرقى الى القدرات المشتركة، وبما يلزم تحسينه ليبلغ المكانة الستراتيجية التي تليق بالبلدين.

كما اشار الرئيس الإيراني الی السياسات المبدئية والستراتيجية للجمهورية الاسلامية المبنية على إعطاء الأولوية للعلاقات مع الجيران وخاصة الدول الإسلامية؛ مصرحا أنه "بناء على هذه السياسات العريضة، تعتبر ايران بان توسيع وتعزيز العلاقات مع باكستان أمرا مهما وستراتيجيا لها".

وأشار بزشکیان إلى محاولات الأعداء المستمرة لإثارة الفرقة والفتنة بين الدول الإسلامية، قائلا : في مواجهة هذا النهج التفريقي، نؤكد على تعزيز العلاقات والتآزر بين دول العالم الاسلامي.

ونوه الرئيس الإيراني الى أهمية البنية التحتية المصرفية والمالية كمنصة لتنمية التجارة المشتركة، وقال : إن تعزيز العلاقات النقدية والمصرفية يمكن أن يمهد الطريق لتحقيق قفزة اقتصادية في العلاقات الثنائية.

وفيما يتعلق بالتوتر بين الهند وباكستان، قال بزشکیان : نعتقد أن هذه القضية كان ينبغي ألا تؤدي إلى مواجهة عسكرية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاتخاذ أي إجراء يساهم في السلام والهدوء الاقليميين.

وأضاف الرئيس الإيراني : من الضروري تعزيز التعاون الأمني ​​بين الدول الإقليمية، وخاصة إيران وباكستان، لمكافحة الإرهاب بشكل فعال من خلال التفاعلات الوثيقة بين قوات الأمن في البلدين.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن ارتياحه لزيارة إيران ولقائه بالرئيس بزشكيان، كما أشاد بالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم السلام والأمن بالمنطقة، وخاصة فيما يتعلق بقضية التوتر بين الهند وباكستان.

وأكد شريف، خلال الاجتماع مع بزشكيان والوفدين الايراني والباكستاني اليوم بطهران، اكد اهتمام اسلام اباد بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع طهران، قائلاً : إن التبادل التجاري بين البلدين، نظراً للعلاقات الثنائية العريقة والقدرات الوفيرة المتاحة، من شانه أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار، ونحن مستعدون لاستخدام كل الأدوات اللازمة من اجل تحقيق هذا الهدف.

وعلى صعيد اخر، شدد شريف قائلا : ان باكستان لن تسمح أبدا باتخاذ أي إجراء من أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن مستعدون للتعاون الشامل مع إيران في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي الختام، أكد رئيس الوزراء الباكستاني، دعم حكومته لبرنامج ايران النووي السلمي، وصرح : سنقف إلى جانب إيران على هذا المسار.

انتهی**2054 / ح ع **