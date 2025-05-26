رئيس وزراء باكستان : ندافع عن حق إيران في الحصول على الطاقة النووية السلمية

وأفادت "إرنا"، بأن "شريف" أعرب خلال هذا المؤتمر الصحفي عن شكره وامتنانه للاستقبال الحار الذي لقيه هو والوفد المرافق له من الرئيس بزشكيان؛ واصفا بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي بيتنا الثاني، وزيارة طهران لحظة تاريخية بالنسبة لنا".

ووصف رئيس وزراء باكستان، الاجتماع المشترك بين الوفدين الإيراني والباكستاني رفيعي المستوى بأنه بناء؛ مردفا : نسعى للتوصل إلى اتفاقيات في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع جارتنا إيران.

وأشار "شريف" إلى، أن إيران وباكستان تتمتعان بجذور عميقة من العلاقات الثقافية والتاريخية؛ قائلا : نحن نعتقد أنه يجب علينا تطوير هذه العلاقات لتحقيق تعاون جيد في مختلف المجالات.

كما أعرب عن تقديره للاتصال الهاتفي من قبل الرئيس بزشكيان واهتمامه بالوضع في شبه القارة الهندية؛ مضيفا : أقدر مشاعركم الأخوية تجاه شعب باكستان.

وأردف رئيس الحكومة الباكستانية : لقد سنحت لنا فرصة جيدة للترحيب بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وهو دبلوماسي بارز حيث أجرينا معه مناقشات جيدة، وبفضل الله وعونه، خرجت باكستان من هذه الأزمة مرفوعة الرأس، وهذا بفضل قواتنا المسلحة القوية ودعم الشعب الباكستاني؛ مؤكدا أن باكستان تسعى إلى السلام.

وتابع : نحن نسعى للسلام من خلال الحوار، ونحرص على حل قضايا مثل كشمير من خلال التفاوض ووفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ مردفا : نحن مستعدون للحوار مع الهند في قضايا مثل المياه والتجارة ومكافحة الإرهاب، شريطة أن يكونوا جادين أيضا. ولكن إذا هاجمونا، سندافع عن أنفسنا ومع ذلك، إذا قبلوا السلام، فهذا يدل على جديتهم حقا.

وفي اشارة الى الوضع الفلسطيني الراهن، أدان رئيس وزراء باكستان استشهاد أكثر من 50 ألف بريء في غزة؛ مشددا على أن الوقت قد حان لكي يستخدم المجتمع الدولي نفوذه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وباكستان تدعم إخوتها وأخواتها من أجل السلام والرفاهية والسعادة.

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