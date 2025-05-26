٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٤ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85844579
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عشیة زیارة الرئيس الإیراني للسلطنة.. وفد تجاري من 85 عضواً يغادر طهران باتجاه مسقط

٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٤ م
رمز الخبر: 85844579
عشیة زیارة الرئيس الإیراني للسلطنة.. وفد تجاري من 85 عضواً يغادر طهران باتجاه مسقط

طهران/26 أیار/مایو/ارنا-عشية زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان إلى سلطنة عمان، غادر وفد تجاري يضم 85 عضوا من القطاع الخاص الإيراني العاصمة طهران إلى مسقط.

وأعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية- العمانية المشتركة "جمال رازقي جهرمي" أن الوفد التجاري المكون من 85 عضوا والذي يمثل الغرفة الإيرانية، يتضمن مجالات الخدمات التقنية والهندسية والصناعات الغذائية والتعدين والشركات القائمة على المعرفة والذكاء الاصطناعي والبتروكيماويات والمعدات الطبية والصيدلانية والسياحة.

واوضح جهرمي في تصريح له اليوم، أنه على امتداد زيارة الرئيس الايراني لمسقط، سيعقد مؤتمر حول فرص الأعمال بين ايران وعمان يوم الأربعاء المقبل بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعید، وايضا مؤتمر استثماري الى جانب اجتماع يضم رجال اعمال من كلا البلدين.

انتهی**2054 / ح ع **

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