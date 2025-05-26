أنصار الله : استهداف العدو مدرسة للنازحين بغزة جريمة حرب مكتملة الأركان

وأكدت المكتب، في بيان له اليوم الاثنين، أن إحراق العدو لأجساد عشرات النازحين في مدرسة الجرجاوي بغزة، شكل محرقة بشرية وجريمة حرب مكتملة الأركان؛ مردفا : أن هذا التصعيد الإجرامي الخطير للعدو الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف؛ محمّلا العصابات الإجرامية الصهيونية كامل المسؤولية عن كل الجرائم في غزة.

ودعا هذا البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات إلى "التحرك الفوري والجاد لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية"؛ مجددا العهد بانه لن يدخر جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأكد المكتب السياسي لحركة انصار الله عبر بيانه، بأن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في التصعيد العسكري حتى يرضخ العدو ويتوقف كليا عن العدوان على غزة، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود"؛ مردفا : إننا نهيب بالأحرار في شعوب أمتنا والعالم بتصعيد الحراك الضاغط على مجرمي الحرب وقتلة الأطفال مشيدا بالتصعيد والضغط على كل الحكومات التي تدعم جرائم كيان الاحتلال بالمال والسلاح وبالمواقف السياسية والإعلامية.

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المصدر/المسيرة