٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٦ ص
رمز الخبر: 85844766
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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رئيس منظمة الحج والزيارة: على الحجاج الامتناع عن الأعمال التی تسبب المشاكل

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٦ ص
رمز الخبر: 85844766
رئيس منظمة الحج والزيارة: على الحجاج الامتناع عن الأعمال التی تسبب المشاكل

طهران/27 ايار/مايو/ارنا-أكد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا بيات على أهمية الامتناع عن الأعمال التي تثير الفتنة أو تسبب المشاكل أثناء الحج، مع التركيز على أهمية الحفاظ على النظام العام وسلامة الحجاج.

وفي مؤتمر مرشدي الحجاج، مساء امس الاثنين، وفي إشارة منه الى فلسفة الحج وضرورة الاهتمام بوحدة المسلمين،وجه رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية "علي رضا بيات" نصيحة للحجاج، قائلا: يجب علينا جميعا ان نكون حذرين من أي أفعال أو أقوال قد تثير خلافات أو تسبب مشاكل ، وتوصيتنا الدائمة للحجاج هي احترام أنظمة المملكة العربية السعودية، وفي المقابل نتوقع من المضيفين أن يكونوا متسامحين ومتعاونين قدر الإمكان مع ضيوفهم.

وافاد  بيات أن أكثر من 68 ألف حاج ايراني ، دخلوا حتى الآن إلى أرض الوحي كما هو مخطط له وبأقل قدر من التأخير في الرحلات الجوية،مشيرا الى ان العمل في هذا السياق يسير بسلاسة، وهناك تنسيق عال وممتاز بين جميع الجهات التنفيذية المشاركة في الحج، مثنيا على الجهود المبذولة من الحكومة السعودية في استضافة حجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن مؤتمر مرشدي الحجاج ،أقيم بحضور عدد من الحجاج المشاركين طواعية في خدمة ضيوف الرحمن، وتم الاحتفاء بدور الحجاج في الخدمة الجهادية لحجاج أرض الوحي.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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