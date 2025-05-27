٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٠٧ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85844788
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رئيس الوزراء الباكستاني: ملتزمون بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع إيران

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٠٧ ص
رمز الخبر: 85844788
رئيس الوزراء الباكستاني: ملتزمون بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع إيران

طهران /27 أيار/ مايو/ إرنا- اكد رئيس الوزراء الباكستاني على ان بلاده تولي أهمية كبيرة لمكانة إيران المهمة بين الأمة الإسلامية واضاف: نعلن التزامنا بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع إيران من أجل السلام والأمن الإقليميين.

وكتب "محمد شهباز شريف" بعد اجتماعاته امس الاثنين في طهران مع قائد الثورة الاسلامية و رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشکیان، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: يشرفني أن التقيت مع سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وأضاف: تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك و التحديات الراهنة التي تعانی منه الأمة الإسلامية.

وتابع رئيس الوزراء الباكستاني: قدمت شكري لسماحته على دور إيران كوسيط وعلى تعبيرها عن قلقها بشأن باكستان خلال الأزمة الأخيرة في جنوب آسيا.

وأكد: أن باكستان تثمن دور إيران بين الأمة الإسلامية وتتطلع إلى تعزيز الأهداف المشتركة خدمة للسلام والتنمية والوئام.

کما قال شهباز شريف عن لقائه مع بزشکیان: عقدت لقاء صادقا ووديا مع الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" وشكرته على الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية الايراني إلى إسلام آباد وتعبيره عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في جنوب آسيا.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني التزام بلاده المستمر بتعزيز التعاون الثنائي والاستراتيجي مع إيران من أجل السلام والازدهار والاستقرار الإقليمي، خدمة لمصالح الشعبين الباكستاني والايراني.
وأضاف: سنواصل العمل معًا لتعميق العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاتصالات ومكافحة الإرهاب.

يذكر ان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وصل الى طهران امس الاثنین ويرافقه فی هذه الزيارة وفد رفيع المستوى، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين، تتعلق بالتعاون بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية؛ وقد كان في استقباله بمطار مهر اباد الدولي في طهران وزير الداخلية الايراني "اسكندر مؤمني".

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