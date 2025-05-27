بقائي: لن نتخلى عن التخصيب ولن يكون هناك مراعاة لأي نوع من أنواع الترهيب والضغط

وخلال مقابلة اجراها مراسل شبكة CNN الأمريكية في ايران "فريدريك بيلتون" مع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي"، أمس في مقر الوزارة، وردا على سؤال حول تفاؤل الرئيس ترامب بشأن المفاوضات النووية بين إدارته وإيران، اجاب بقائي: اذا كان هدف الجانب الأمريكي هو ضمان عدم استخدام البرنامج النووي الإيراني لاغراض عسكرية، فهذا الامر تحصيل حاصل لان ايران لم تسع ابدا الى الاستخدام العسكري للطاقة النووية.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: اما اذا كان الهدف هو حرمان إيران من حقها الغير قابل للتصرف، فأعتقد أن هذا الامر سيخلق مشكلة كبيرة، إلى حد انه يشكل تحديا لهذه العملية برمتها.

وردا على سؤال المراسل حول ما اذا كانت إدارة ترامب ومفاوضها ويتكوف يدركون هذا الأمر ويفهمونه،قال بقائي:إن حقيقة أننا واصلنا محادثاتنا حتى الآن تعني أننا نعلم أن هناك مستوى معينا من الادراك بأن إيران وتحت أي ظرف من الظروف، لا تستطيع أن تتخلى عن حقها في الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التخصيب.

وفيما يتعلق بحل وسط لهذه المسألة،رأى المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الرغبة هي القدرة، حيث انه لا توجد طريقة واحدة، بل هناك طرق عديدة لتحقيق ذلك. أما بالنسبة لايران، فإنها تعلم أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، وهي ملتزمة بضمان بقائه سلميا.

وبشأن ان الرئيس ترامب يفكر ضمنيا في العمل العسكري الصهيو-امريكي ضد ايران كبديل للاتفاق،اعتبر بقائي انه مما لاشك فيه أن هذه التهديدات لن تكون مفيدة، مؤكدا على ان الإيرانيين لن يستسلموا لأي نوع من الضغوط، مضيفا بان الايرانيين قد أثبتوا مرات عديدة خلال القرن الماضي وما بعده،انه لن يكون هناك مراعاة لاي نوع من انواع الترهيب والضغط، وهو امر متفق عليه بالاجماع من قبل الشعب الايراني الذي وبالتأكيد لن يفرط بامنه القومي وسيدافع عنه.ا

انتهى**ر.م