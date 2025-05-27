جمال غابات هيركاني في الربيع بمحافظة مازندران شمال البلاد

وتعد غابات هيركاني في مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال البلاد، التي تشبه الشريط الأخضر على بحر قزوين، من بين الغابات الأكثر أهمية في العالم.

وتم تسجيلها في اليونسكو في عام 2019 كتراث عالمي طبيعي. وبعد صحراء لوت، هذه الغابات هي التراث الطبيعي الثاني في إيران الذي تم تسجيله كتراث عالمي.

وغابات هيركاني المختلطة هي جزء من موطن بِيئي يشمل الغابات عريضة الأوراق على الشاطئ الجنوبي لبحر قزوين والشاطئ الشمالي لقمة جبل ألبرز والتي تبلغ مساحتها 55000 كيلومتر مربع.

وهذه الغابات هي بقايا الفترة الترياسية (العصر الجيولوجي الثالث) والعصر الجليدي وقد أدرجت باعتبارها التراث الطبيعي الثاني لإيران في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتعتبر الغابات التي يعود تاريخها من 25 إلى 50 مليون سنة (فترة باليوجين) واحدة من أكثر الغابات قيمة في العالم، ومصدرا للسياحة البيئية، ومعروفة كمتحف طبيعي. إن أشجار الهيركاني قديمة جداً كما عزاها البعض إلى زمن الديناصورات والفترة الثالثة للجيولوجيا.

وتقع هذه الغابات بمحافظة مازندران وهي تمتد من شمال غرب مدينة آمل شمال البلاد حتى حوالي مدينة جرجان شمال شرق إيران بمحافظة كلستان.

ويعود تأريخ هذه الغابات إلى بقايا الفترة الجيولوجية الثالثة حيث هناك 80 نوعا من النباتات الخشبية جنبا إلى جنب أنواع نباتية نادرة بينها خشب الزان، والبلوط، وجار الماء، والدردار والكرز البري، الرماد الجبلية، الطقسوس، الخ، والتي يمكن استخدامها كمتحف حي في المنطقة.

وهذه الغابات هي بمثابة منزل لمجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والمحاصيل الحيوانية التي كانت تعيش في هذه المنطقة لسنوات عديدة.

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