٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٤١ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85845083
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رئيس السلطة القضائية یعرب عن تعازيه باغتیال القاضي باقري

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٤١ م
رمز الخبر: 85845083

طهران/27 أيار/ مايو/ إرنا- أصدر رئيس السلطة القضائية بيانا أعرب فيه عن تعازيه باغتيال القاضي إحسان باقري،قاضي الفرع 102 من المحكمة الجنائية الثانية في مدينة شيراز، أثناء توجهه إلى العمل.

وأمر رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني اجئي، السلطات القضائية في محافظة فارس بالتحقيق في جميع جوانب هذا الحادث  بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون وملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذا العمل في أسرع وقت ممكن.

کما أعلن رئيس القضاء في محافظة فارس حجة الإسلام والمسلمين صدرالله رجائي نسب عن اغتيال أحد القضاة البارزين في مدينة شيراز، القاضي إحسان باقري، الذي استشهد صباح اليوم الثلاثاء إثر هجوم شخصين أثناء توجهه إلى عمله.

وأوضح ان محاولة الاغتيال نفذت أثناء ذهاب القاضي إلى عمله وأضاف: تم تنفيذ هذا الاغتيال بسلاح بارد ويجري التحقيق في أبعاد القضية وإدارة مسرح الجريمة بحضور فوري من قبل مسؤولي الأمن والاستخبارات في المحافظة وكذلك المحقق الخاص بجرائم القتل في مكتب المدعي العام في شيراز".

يذكر أن القاضي إحسان باقري كان يبلغ من العمر 38 عاما وينحدر من مدينة ممسني، وکانت لدیه خبرة قضائية تمتد لأكثر من 12 عاما.

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