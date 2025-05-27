وزير الداخلية الباكستاني: نعزز التعاون مع ايران لتسهيل زيارة المواطنين الباكستانيين

ووصل وزير الداخلية الباكستاني "محسن نقوي" إلى مدينة مشهد المقدسة أمس الاثنين، في زيارة رسمية لإيران تستغرق يومين.

ثم توجه إلى طهران وانضم إلى وفد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و وشارك في اللقاء بينه و بين الرئيس الإيراني وكذلك قائد الثورة الإسلامية.

وأصدرت وزارة الداخلية الباكستانية بيانا اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه كان في استقبال نقوي لدى وصوله إلي مطار الدولي في مدينة مشهد، محافظ خراسان الرضوية.

ثم زار حرم الإمام الرضا (ع) واطلع على جهود إيران في تسهيل السياحة الدينية وخاصة استضافة الزوار الباكستانيين.

وأعرب وزير الداخلية الباكستاني عن تقديره لجهود الخاصة التي يبذلها المسؤولون الإيرانيون في استضافة الزوار الباكستانيين.

وأضاف أن عملية التعاون والتنسيق بين إيران وباكستان تتعزز لإدارة زيارة المواطنين إلى البلدين بشكل أفضل، بما في ذلك رحلات الزوار الباكستانيين إلى إيران.

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