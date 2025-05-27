متحدث القضاء: افعال الصهاينة تتجاوز جرائم الحرب والإبادة الجماعية

وخلال مؤتمره الصحفي ، اشار المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية " اصغر جهانكير" الى المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة ومسألة التخصيب، قائلا: تم التأكيد مرارا وتكرارا على مسألة التخصيب،والجميع يعلم أن التخصيب هو حق ايران الغير قابل للتصرف.وفي الوقت الذي نثمن فيه جهود المفاوضين، يجب الإشارة إلى ما اكد عليه قائد الثورة الاسلامية، ان كلام الأمريكان خاطئ للغاية حول منع ايران وحرمانها من التخصيب، وسوف تتبع الجمهورية الإسلامية الإيرانية سياستها ومنهجها في هذا الصدد.

ومضى في القول مؤكدا على اصرار ايران على عدم التنازل عن حقوقها وستسعى للحصول عليها في المحافل الدولية، ولذلك لا ينبغي أن تجري المفاوضات بطريقة تغري العدو.

وفيما يتعلق بجرائم الصهاينة المستمرة في قطاع غزة ، رأى المتحدث باسم القضاء ، ان هذه الأفعال تتجاوز جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ويتوقع من كافة وسائل الإعلام والمجتمعَيْن الدولي والإنساني ان يتخذوا موقفا جديا في هذا الصدد.

واضاف انه وفقا لما صرحت عنه المنظمات الدولية،فان هناك حاجة الى ما بين 500 إلى 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا في قطاع غزة؛لكن الكيان الصهيوني يمنع ذلك من خلال مهاجمة كل مركبة تحمل الغذاء أو المساعدات،مبينا انه يتعين على الجميع فضح هذا التفكر الصهيوني البربري للعالم وايصال أصوات الفلسطينيين المضطهدين للعالم حتى يتم التمكن ايقاف جرائم هذا الكيان الزائف.

وبالاشارة الى إجراء الانتخابات البلدية في لبنان وانتصار حزب الله فيها، قال جهانكير: لقد حقق حزب الله انتصارا كبيرا وأثبت أنه حي ويقظ، ورغم خسارته شخصيات مهمة إلا أن الشعب بقي على نهج المقاومة.

وضمن تأكيده على على استمرار شرعية المقاومة في لبنان،لفت المتحدث باسم القضاء الى ان الشعب اللبناني بوفائه للمقاومة أكد على شرعية المقاومة خلال الانتخابات، ورغم أن الكيان الصهيوني هدد الشعب اللبناني لمنعهم من الذهاب إلى صناديق الاقتراع والادلاء باصواتهم، إلا أن هذا الشعب لم يعر ذلك اهتماما ولم يكترث لهذه التهديدات اطلاقا ،وأظهر أن المقاومة لها الكلمة الأولى والأخيرة.

واضاف ان حزب الله هو نهج مستمر، وهذه القضية ستؤدي قريبا إلى زعزعة المعادلات بين الأمريكان والصهاينة في لبنان وفلسطين والدول الإسلامية.

انتهى**ر.م