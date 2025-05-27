اللواء باقري: إيران وباكستان عازمتان على القضاء على الإرهاب

والتقى اللواء باقري اليوم الثلاثاء، قائد الجيش الباكستاني الجنرال "عاصم منير"، في مقر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وبحث معه العلاقات الثنائية.

وفي هذا اللقاء رحب اللواء باقري بالجنرال منير والوفد المرافق له، مؤكدا أن توجيهات قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في المجال الاستراتيجي تجاه باكستان هي عميقة ودائمة.

وقال: إن البلدين لديهما عزم راسخ على القضاء على الإرهاب على جانبي الحدود، وإن التنسيق بين القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية بشأن مراقبة الحدود كان فعالا وقيما، ويجب تعزيز هذا التعاون.

واشار الى الكفاءة التي يتمتع بها قائد الجيش الباكستاني واعتبرها من ميزاته البارزة مضيفا: انه لمس خلال زيارته لباكستان العام الماضي كرم الضيافة ولديه ذكريات طيبة للغاية لتلك الزيارة، ويجب على القوات المسلحة في البلدين الحفاظ دائما على تفاعلاتها وتعاونها العسكري والدفاعي على جميع المستويات والسعي إلى تعزيزها.

بدوره، أعرب الجنرال منير عن شكره وامتنانه للحفاوة وكرم الضيافة من قبل ايران وقواتها المسلحة، مؤكداً على تعزيز التعاون ورفع مستوى التفاعلات بين القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية.

وأضاف: إن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بخبرة قيمة في مختلف المجالات، ونحن نسعى دائما إلى توسيع وتعزيز التعاون الأمني ​​والدفاعي مع إيران.

وأكد على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب على الحدود المشتركة بين باكستان وايران.

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