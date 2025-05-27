الرئيس بزشكيان يغادر طهران متوجها إلى عمان

وغادر الرئيس بزشكيان طهران ظهر اليوم الثلاثاء، متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد".

وكان في وداع رئيس الجمهورية، كل من ممثل قائد الثورة الإسلامية حجة الإسلام "محسن قمي"، والنائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف".

ويرافق الرئيس بزشكيان في هذه الزيارة وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "أمير عزيز نصير زادة،" ووزير التعاون والعمل "أحمد ميدري"، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني "محمد أتابك"، ووزير العدل "أمين حسين رحيمي".

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