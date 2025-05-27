بزشكيان: العلاقات بين طهران ومسقط تزداد توسعا يوما بعد يوم

وقبيل مغادرته الى مسقط العاصمة العُمانية، اليوم الثلاثاء، صرح الرئيس "مسعود بزشكيان" ان زيارته لمسقط تأتي تلبية للدعوة الرسمية من "هيثم بن طارق آل سعيد" سلطان عُمان، وفي اطار السياسات العامة للنظام وقائد الثورة الاسلامية، لافتا الى ان هدف هذه الزيارة هو إقامة علاقات أعمق وأفضل مع الجيران، بما في ذلك سلطنة عمان لتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية.

واضاف ان تعزيز السلام والهدوء في المنطقة ومواجهة الجرائم التي تجري في غزة من بين المجالات التي يمكن متابعتها خلال هذه الزيارة والوصول الى لغة ورؤية مشتركة في هذا الصدد، مؤكدا على ضرورة تكاتف دول المنطقة والاعراب عن احتجاجها ضد السلوك الإجرامي للكيان الصهيوني الذي لا يقبله أي إنسان في المحافل الدولية.

وذكر بزشكيان، ان هناك ما يقرب من 2.3 مليار دولار من التجارة مع سلطنة عمان، وهذه الروابط تزداد يوما بعد يوم، ومن المتوقع خلال هذه الزيارة مناقشة وتبادل القضايا المتعلقة بالطرق والشحن والتجارة والعلاقات الوثيقة بين المحافظين.

وفي إشارة الى ان رئيس غرفة التجارة الإيرانية يرافقه في هذه الزيارة، اعرب بزشكيان عن امله في إقامة علاقات أوثق وأعمق بين البلدين من الماضي وتحقيق إنجازات مهمة.

يشار الى ان الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان " توجه اليوم على رأس وفد ايراني، الى مسقط عاصمة سلطنة عمان في زيارة تستغرق يومين بدعوة رسمية من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

والجدير بالذكر، ان مسقط هي الوجهة العاشرة لبزشكيان بصفته رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الجولات الدولية التي يقوم بها ومنها : العراق والولايات المتحدة وقطر وتركمانستان وروسيا (زيارتين) وطاجيكستان ومصر وجمهورية أذربيجان، والتي تأتي اغلبها في إطار تعزيز سياسة الجوار والتفاعل المتوازن وتنمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

انتهى**ر. م