٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٢٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85845365
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امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يحضر منتدى الامن في موسكو

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٢٥ م
رمز الخبر: 85845365
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يحضر منتدى الامن في موسكو

موسكو / 27 ايار / مايو / ارنا - وصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي اكبر احمديان، ظهر اليوم الثلاثاء، الى العاصمة الروسية لحضور اعمال "منتدى موسكو" الـ 13 للامن، واجراء محادثات بهدف تعزيز التعاون الثنائي مع كبار المسؤولين الروس ومسؤولين امنيين رفيعي المستوى عن الدول المشاركة في هذا المنتدى.

وافادت ارنا، بأن احمديان وصل الى مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، ملبّيا دعوة امين المجلس الامني الروسي "سرغئي شويغو"؛ حيث كان في استقباله السفير الايراني لدى روسيا "كاظم جلالي"، ومسؤول بمجلس الامن الروسي.

والى جانب كلمته امام منتدى الامن الروسي، سيجري امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني مباحثات ومشاورات ثنائية، مع ممثلي الدول المشاركة، كما سيلتقي نظيره الروسي لاستعراض اخر المستجدات المتعلقة بتوسيع العلاقات الستراتيجية بين طهران و موسكو.

علما بأن الدورة الـ 13 لمنتدى الامن بموسكو، سيبدا اعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية، بمشاركة ما يزيد عن 129 وفدا يضم كبار المسؤولين الامنيين  من 105 دولة، بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وورد في هذا التقرير ايضا، بان المنتدى المقام في الفترة بين 27 و29 مايو الجاري تحت إشراف مجلس الأمن الروسي، يعدّ منصة دولية مهمة لتبادل وجهات النظر حول جميع القضايا المتعلقة بالأمن العالمي، وآليات تعزيز التعاون بين الدول الشريكة في مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.

انتهى ** ح ع

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