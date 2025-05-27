حماس : الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مفتوحة على الاقتصاد الفلسطيني

وأعلنت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه الاعتداءات التي طالت مؤسسات اقتصادية، وما صاحبها من نهب لأموال طائلة ومصادرة لمحتوياتها، تُعد امتداداً لسياسات القرصنة التي تنتهجها حكومة الاحتلال، بقيادة الثالوث المتطرف: نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، ضمن مخططهم الاستعماري الكبير القائم على الضم والتهجير، وهو مخطط سيفشل بصمود شعبنا وإرادته التي لا تنكسر.

ودعت حماس، السلطة الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات فاعلة للتصدي لعدوان الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من عدوانه على الإنسان والأرض والهوية.

كما دعت إلى "تحرّك دولي حقوقي وإنساني عاجل، لتشكيل جبهة سياسية وقانونية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه، ومحاسبته على قرصنته لأموال شعبنا، وانتهاكاته المستمرة بحق أرضنا ومقدراتنا".

انتهى** 9365 / ح ع **

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المصدر/المركز الفلسطيني للإعلام