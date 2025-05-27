تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوقيع وثائق التعاون بين إيران وسلطنة عمان

"اتابك" الذي يرافق الرئيس الايراني "مسعود بزشکیان" في زيارته الحالية إلى سلطنة عمان، يتراس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وعمان، سيحضر على امتداد هذه الزيارة مؤتمرا تجاريا بمشاركة وزراء وتجار ورجال أعمال من كلا البلدين.

يذكر ان وفدا تجاريا يضم 85 عضوا من القطاع الخاص الإيراني غادر طهران إلى مسقط، وبحسب رئيس غرفة التجارة الإيرانية- العمانية المشتركة "جمال رازقي جهرمي"، يضم هذا الوفد اعضاء من القطاعات التقنية والهندسية والصناعات الغذائية والتعدين والشركات القائمة على المعرفة والذكاء الاصطناعي والبتروكيماويات والمعدات الطبية والصيدلانية والسياحة، في جمهورية ايران الاسلامية.

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