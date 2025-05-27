٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٥٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85845422
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وزارة الخارجية : نتابع موضوع المواطن الإيراني المحتجز في السعودية

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٥٥ م
رمز الخبر: 85845422
وزارة الخارجية : نتابع موضوع المواطن الإيراني المحتجز في السعودية

طهران /27 أيار/ مايو/ إرنا- قال رئيس دائرة الاسناد القنصلي والقضائي بوزارة الخارجية الإيرانية "مجيد رضا بناه"، حول متابعة أوضاع المواطن الإيراني المحتجز في السعودية، ان "القسم القنصلي باشر، انطلاقا من مهامه الأساسية في حماية حقوق المواطنين الإيرانيين على صعيد العالم، وبعد علمه باحتجاز أحد المواطنين الإيرانيين "غلام رضا قاسمیان" في مكة المكرمة، باشر في بمتابعة الأمر من خلال قنصلية بلادنا بمدية جدة السعودية.

وفي تصريح لـ "إرنا" اليوم الثلاثاء، قدم رضا بناه شرحا حول أوضاع المواطن الإيراني المحتجز في السعودية "غلام رضا قاسميان"، أوضح : منذ الدقائق الأولى بعد احتجازه، تحركت البعثة الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الإسلامية في السعودية، وارسلت مذكرة رسمية تطالب بالإفراج عنه.

وتابع : لحسن الحظ، وبفضل المتابعات المكثفة، التقى ممثل القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية في جدة مع المواطن الايراني المحتجز مرتين حتى الآن، ومن المقرر أن يتم اللقاء القنصلي الثالث به خلال ساعات قليلة مقبلة.

انتهى** 9365 / ح ع**
 

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