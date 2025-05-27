وزارة الخارجية : نتابع موضوع المواطن الإيراني المحتجز في السعودية

وفي تصريح لـ "إرنا" اليوم الثلاثاء، قدم رضا بناه شرحا حول أوضاع المواطن الإيراني المحتجز في السعودية "غلام رضا قاسميان"، أوضح : منذ الدقائق الأولى بعد احتجازه، تحركت البعثة الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الإسلامية في السعودية، وارسلت مذكرة رسمية تطالب بالإفراج عنه.

وتابع : لحسن الحظ، وبفضل المتابعات المكثفة، التقى ممثل القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية في جدة مع المواطن الايراني المحتجز مرتين حتى الآن، ومن المقرر أن يتم اللقاء القنصلي الثالث به خلال ساعات قليلة مقبلة.

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