٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٣٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85845436
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وكيل وزارة الدفاع : ايران تطور قدراتها بما يتماشى مع "المعارك الحديثة"

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٣٧ م
رمز الخبر: 85845436
وكيل وزارة الدفاع : ايران تطور قدراتها بما يتماشى مع "المعارك الحديثة"

مشهد / 27 ايار / مايو / ارنا - رأى وكيل وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد حجت الله قريشي"، بان "الحروب المستقبلية ستكون قائمة على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والكمومية، والتهديدات البايولوجية والإدراكية؛ مؤكدا بان "إيران، وانطلاقا من فهمها الصحيح لهذه المستجدات، تعمل على تطوير قدراتها بما يتماشى مع ساحات المعارك الحديثة".

جاء ذلك في كلمة العميد قريشي، امام الملتقى العام الـ 12 لقادة ومسؤولي منظمة قوات التعبئة (الباسيج) لدى الجامعات الاسلامية الحرة في انحاء البلاد.

ولفت هذا القائد العسكري الى، ان ايران بلغت اليوم مرحلة انتاج المسيرات ذات المديات البعيدة، بعد ان كانت قبل نحو 3 عقود تنتج طائرات من دون طيار لا تتعدى مدياتها الـ 500 متر.

واضاف : ان بلادنا حقتت التقدم ايضا في قطاع صناعة الصواريخ، لتبلغ اليوم مرحلة انتاج صواريخ متعددة الطرازات والمديات، بما في ذلك صواريخ ارض – بحر، وارض- ارض ، وارض – جو، دقيقة ونقطوية.

واستطرد وكيل وزارة الدفاع قائلا : ان الجمهورية الاسلامية، تصنف من حيث القدرات الدفاعية اليوم، كواحدة من الدول السبع المتفوقة عالميا.

واوضح، ان المدمرات والغواصات والمسيرات المتطورة، تشكل جزءا من القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية، المصنعة محليا بامتياز.

انتهى ** ح ع

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