مسؤول : تصريحات رجل الدين الايراني المحتجز في السعودية تعبر عن رايه الشخصي

وصرح حجة الإسلام "نواب" اليوم الثلاثاء في لقاء مع جمع من الزوار الإيرانيين بالديار المقدسة في السعودية، بشأن حادثة اعتقال رجل الدين الإيراني في السعودية، قائلا : إن ما تحدث به رجل الدين الايراني المحترم يدل على رأيه الشخصي؛ وهو شخصية ناشطة في المجال القرآني، لذلك كان يُنتظر منه أكثر من غيره.

وتابع هذا المسؤول في منظمة الحج والزيارات الايرانية : مع ذلك، نهيب بالمسؤولين المحترمين في البلد المضيف، مع الأخذ في الاعتبار بأن كلام هذا الشخص المحترم تمثل اراءه فقط، وتقديرا للخدمات التي قدمها في سياق ترويج الثقافة القرآنية، ان يسمحوا له بأداء مناسك الحج والعودة إلى بلاده.

وقال حجة الاسلام نواب : بحسب معرفتي بهذا البلد، والتي اكتسبتها من خلال سنوات من الخدمة في مواسم العمرة والحج، فقد فوجئت عندما سمعت هذا الكلام، وكان ينبغي عدم الإدلاء بمثل هذه الأقوال.

وفي سياق متصل، صرح رئيس دائرة الاسناد القنصلي والقضائي بوزارة الخارجية الإيرانية "مجيد رضا بناه"، اليوم ايضا، أن القسم القنصلي باشر، انطلاقا من مهامه الأساسية في حماية حقوق المواطنين الإيرانيين على صعيد العالم، وبعد علمه باحتجاز أحد المواطنين الإيرانيين "غلام رضا قاسمیان" في مكة المكرمة، باشر في بمتابعة الأمر من خلال قنصلية بلادنا بمدية جدة السعودية.

وقدم "رضا بناه" شرحا حول أوضاع المواطن الإيراني المحتجز في السعودية "غلام رضا قاسميان"، مبينا انه منذ الدقائق الأولى بعد احتجازه، تحركت البعثة الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الإسلامية في السعودية، وارسلت مذكرة رسمية تطالب بالإفراج عنه.

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