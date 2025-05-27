٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٢٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85845576
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مبعوث وزير الخارجية الايراني : السوريون يرغبون في عودة المقاولين الإيرانيين الى بلادهم

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٢٥ م
رمز الخبر: 85845576
مبعوث وزير الخارجية الايراني : السوريون يرغبون في عودة المقاولين الإيرانيين الى بلادهم

طهران / 27 أيار / مايو / إرنا - نقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "إبراهيم رضائي"، عن الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون السورية "محمد رضا رؤوف شيباني" قوله خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم : ان السوريين يدعون المقاولين الإيرانيين للعودة إلى بلادهم ونحن ندرس هذا الموضوع.

وأوضح "رضائي" في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن "شيباني" أدلى بهذا التصريح خلال حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم؛ حيث قدم تقريرا بشأن المستجدات في سوريا وتحليل لأحداث الأشهر الأخيرة.

وأضاف هذا المسؤول البرلماني نقلا عن الممثل الخاص لوزير الخارجية : يطلب السوريون عودة المقاولين الإيرانيين إلى هذا البلد، ونحن ندرس الموضوع، وإذا ما توفرت الظروف الأمنية المناسبة، سيمكن اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

وتابع رضائي : وفقا لما قاله السيد شيباني اليوم، فإن تنظيم داعش تعزز حضوره في سوريا جراء الأحداث الأخيرة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية؛ مردفا : إن الكيان الصهيوني لن يتحمل وجود حكومة قوية في سوريا والمنطقة المحيطة به، بينما تؤيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاستقرار وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الفصائل وحفظ حقوق الأقليات في هذا البلد.

کما أكد الممثل الخاص لوزير الخارجية للشؤون السورية خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية اليوم، بأن ايران ليست في عجلة من أمرها للتواصل مع الحكومة السورية، بينما تعارض عدم الاستقرار وتجزئة سوريا، وتعتبر هذا التوجه تهديدا لاستقرار المنطقة.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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