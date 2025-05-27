٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٢٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85845605
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حماس تنفي تقارير عن وجود خلافات بين قياداتها

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٢٧ م
رمز الخبر: 85845605
حماس تنفي تقارير عن وجود خلافات بين قياداتها

طهران /27 أيار/ مايو/ إرنا- نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، ما وردت في تقارير إعلامية بشان "وجود خلافات بين قيادتها السياسية والعسكرية حول قضية عيدان ألكسندر"، الجندي الأمريكي الإسرائيلي الأسير الذي أفرجت عنه الحركة مؤخرا.

ونفى مسؤول الإعلام في الحركة بالخارج، "هشام قاسم"، ما ورد في تقرير قناة "العربية/الحدث"، بشأن وجود خلافات بين القيادة السياسية والعسكرية للحركة في غزة حول قضية عيدان ألكسندر، قائلا إنه "محض افتراء ولا أساس له من الصحة".

وتابع : تضمن التقرير سلسلة من الأكاذيب والاتهامات التي تستهدف قيادة المقاومة، في وقت يخوض فيه شعب غزة معركة وجودية ضد حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال.

وطالب هذا القيادي الحمساوي، إدارة "العربية" بـ"تقديم اعتذار رسمي عن التقرير"، كما نصح القناة بالتوقف عن تبني رواية الاحتلال وعدم الانجرار خلف حملاته التضليلية.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/العهد

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