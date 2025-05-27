حماس تنفي تقارير عن وجود خلافات بين قياداتها

ونفى مسؤول الإعلام في الحركة بالخارج، "هشام قاسم"، ما ورد في تقرير قناة "العربية/الحدث"، بشأن وجود خلافات بين القيادة السياسية والعسكرية للحركة في غزة حول قضية عيدان ألكسندر، قائلا إنه "محض افتراء ولا أساس له من الصحة".

وتابع : تضمن التقرير سلسلة من الأكاذيب والاتهامات التي تستهدف قيادة المقاومة، في وقت يخوض فيه شعب غزة معركة وجودية ضد حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال.

وطالب هذا القيادي الحمساوي، إدارة "العربية" بـ"تقديم اعتذار رسمي عن التقرير"، كما نصح القناة بالتوقف عن تبني رواية الاحتلال وعدم الانجرار خلف حملاته التضليلية.

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المصدر/العهد