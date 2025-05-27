ولايتي : المقاومة والجهاد هما السبيل الوحيد لتحرير القدس

والتقى ولايتي، اليوم الثلاثاء، ممثل كلا من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ناصر أبو شريف، وممثل حركة حماس خالد القدومي، في طهران تباحث معهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في المنطقة وخاصة الأوضاع في فلسطين وغزة، حيث اكد الحضور علی التضامن مع جبهة المقاومة في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني.

وقال ولايتي : إن الهزيمة الأخيرة التي لحقت بالكيان الصهيوني في عملية عاصفة الأقصى لن تعوض؛ مردفا بان هذا الكيان لن يحقق مآربه الشريرة أبدا.

وتابع مستشار قائد الثورة الاسلامية : على عكس الضجيج الاعلامي الغربي فإن النصر سيكون حليفا للمقاومة؛ ما فعلتموه أنتم والمقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني ليس له مثيل على مرّ التاريخ الإسلامي.

وأكد على ان الجمهورية الاسلامية ستواصل الدفاع عن مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل العدالة، وهذا المسار سيستمر حتى تحرير القدس.

الى ذلك، اثنى أبو شريف والقدومي، على الدعم الروحي والسياسي الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإیراني للقضية الفلسطينية؛ واكدا بانه رغم مرور أكثر من 19 شهراً على الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، فإن الشعب الفلسطيني لا يزال صامداً، وأن مخطط التهجير القسري التي تسعى اليه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني محكوم عليه بالفشل.

انتهی**2054 / ح ع **