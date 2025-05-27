الرئيس بزشكيان يشيد بدور سلطنة عمان في المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا

وأفادت "إرنا" بأن الرئيس "بزشكيان" أكد خلال هذا اللقاء، على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التعاون مع سلطنة عُمان في جميع المجالات؛ قائلا : إننا مستعدون لبذل كل ما في وسعنا من أجل عزة المسلمين وعظمتهم.

وتابع : لكل منا قدرات من شأنها ان توظف لرفاهية وتقدم بعضنا البعض وشعوب المنطقة الأخرى، وفي مثل هذه الظروف لن تتمكن أي قوة أجنبية من الهيمنة على الشعوب المسلمة.

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره لمواقف سلطنة عُمان الصريحة في دعم الشعب الفلسطيني؛ وقال مخاطبا السلطان هيثم بن طارق ال سعيد : نشكركم بصدق على مواقفكم الجيدة بشأن قضية غزة ودعم المظلومين.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد بزشكيان استعداد الجمهورية الاسلامية لتطوير التعاون مع سلطنة عُمان في المجالات المالية والعلمية والتعليمية والتكنولوجية، وخاصة الطبية؛ مردفا : في المجال الطبي، يمكننا بناء تعاون بناء مع عُمان.

واستطرد قائلا : النفط والغاز، وإن كانا نعمتين إلهيتين، إلا أن كمياتهما محدودة ومن الضروري أن يخطط التجار واصحاب الصناعات في كلا البلدين لمستقبل الأجيال القادمة، وأن يضعوا اسسا اقتصادية طويلة الأجل.

كما شدد الرئيس الايراني في هذا اللقاء، على تسهيل اجراءات التبادل الاقتصادي والتجارة المشتركة، وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن؛ منوها بالمكانة الستراتيجية لسلطنة عُمان في السياسة الخارجية الايرانية، وصرح : الجمهورية الإسلامية تثق بالسلطنة تماما؛ هذه الثقة تزيد من مسؤولية الطرفين لتعزيز العلاقات ومتابعة التفاهمات.

في المقابل، رحب السلطان هيثم بن طارق، بالرئيس الايراني والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكدا خلال اللقاء مع الرئيس بزشكيان في مسقط اليوم ان عُمان أصبحت اليوم في وضع جيد دون الاعتماد على النفط والغاز،بل من خلال التركيز على تعزيز التبادلات التجارية؛ مؤكدا على أهمية العلاقات التجارية وخاصة التعاون بين الموانئ الإيرانية والعُمانية.

وأشار سلطان عمان، إلى العلاقات الأمنية والعسكرية القائمة بين بلاده والجمهورية الاسلامية، واكد بانه في مجال المفاوضات أيضا، تتابع مسقط المسار بجدية، وتعتبر نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاحا للمنطقة.

كما دعا الى تقديم المزيد من الدعم للتعاون الثنائي في مجال الطاقة؛ مرحبا بالتعاون مع إيران، خاصة في المجالات العسكرية والمصالح المشتركة.

وأعرب السلطان هيثم ال سعيد عن تقديره لثقة قائد الثورة الإسلامية بوساطة عمان في عملية المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، مؤكدا أن السلطنة في هذه العملية لا تسعى وراء أي مصلحة شخصية، وقد دخلت فيها بحسن النية فقط.

وتابع مخاطبا الرئيس الايراني : تأكدوا بأن مواقف سماحته التي تُنقل إلينا عبر فخامتكم، ستلقى اهتمامنا ومتابعتنا بكل دقة واحترام.

سلطان عمان اشاد في هذا اللقاء ايضا، بالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني؛ مؤكدا بان الصمود من أجل حقوق الشعب الفلسطيني ودعم هؤلاء المظلومين، أمر ذو قيمة ومحل تقدير عند السلطنة.

انتهى ** 9365 / ح ع **