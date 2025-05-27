الرئيس بزشكيان يشيد بدور سلطنة عمان في المفاوضات مع أمريكا

طهران /27 أيار/ مايو/ إرنا- أشاد الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، خلال لقائه مع سلطان عمان ""هيثم بن طارق آل سعيد" في مسقط اليوم، أشاد بالدور النشط والبناء للسلطنة في عملية المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا؛ معربا عن أمله في أن تؤدي هذه العملية إلى نتائج جيدة.

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