يتبع... **9365 / ح ع **
الرئيس بزشكيان يشيد بدور سلطنة عمان في المفاوضات مع أمريكا
٢٧/٠٥/٢٠٢٥، ٧:٢٩ م
رمز الخبر: 85845616
طهران /27 أيار/ مايو/ إرنا- أشاد الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، خلال لقائه مع سلطان عمان ""هيثم بن طارق آل سعيد" في مسقط اليوم، أشاد بالدور النشط والبناء للسلطنة في عملية المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا؛ معربا عن أمله في أن تؤدي هذه العملية إلى نتائج جيدة.
أخبار ذات صلة
-
سلطان عمان يقيم مراسم استقبال رسمية للرئيس الايراني
طهران / 27 أيار / مايو / إرنا - اقام سلطان عمان "هيثم بن طارق ال سعيد"، اليوم الثلاثاء في "قصر…
-
في ضوء زيارة الرئيس الايراني الى عمان؛
تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوقيع وثائق التعاون بين إيران وسلطنة عمان
طهران / 27 أیار / مایو / ارنا - توجه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني "محمد أتابك"،…
-
الرئيس بزشكيان يصل العاصمة العمانية مسقط
طهران / 27 ايار / مايو / ارنا - وصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، قبل قليل، الى مطار مسقط الدولي،…
تعليقك