٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٢٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85845616
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الرئيس بزشكيان يشيد بدور سلطنة عمان في المفاوضات مع أمريكا

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٢٩ م
رمز الخبر: 85845616
الرئيس بزشكيان يشيد بدور سلطنة عمان في المفاوضات مع أمريكا

طهران /27 أيار/ مايو/ إرنا- أشاد الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، خلال لقائه مع سلطان عمان ""هيثم بن طارق آل سعيد" في مسقط اليوم، أشاد بالدور النشط والبناء للسلطنة في عملية المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا؛ معربا عن أمله في أن تؤدي هذه العملية إلى نتائج جيدة.

يتبع... **9365 / ح ع **

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