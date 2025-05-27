٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٥٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85845642
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عراقجي : ايران تدين اي محاولة للمساس بوحدة المسلمين

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٥٦ م
رمز الخبر: 85845642
عراقجي : ايران تدين اي محاولة للمساس بوحدة المسلمين

طهران / 27 أيار / مايو / إرنا - اكد وزير الخارجية سيد عباس عراقجي على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين، بكل وضوح، كافة المحاولات الرامية الى المساس بوحدة المسلمين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها وزير الخارجية الايراني، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بمنصة اكس؛ مردفا ان "ايران تدين بكل وضوح اي محاولة تستهدف وحدة المسلمين، ولاسيما خلال الاجواء الروحانية التي تسود موسم الحج؛ نحن مصمّمون بان لا نسمح لاحد ان يلحق الضرر بعلاقاتنا الاخوية مع جيراننا، بما في ذلك مسار العلاقات الاخذة بالتقدم مع السعودية".

وتابع عراقجي : ايران تثمّن جهود ادارة الحج الفاعلة والجيدة في هذا العام؛ كما نحيي وندعو بالخير للحكومة والشعب السعوديين على استضافة زوار بيت الله الحرام، مع تطلعاتنا لهم بالموفقية والرقي في مواصلة هذا المسار.

انتهى ** ح ع  

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