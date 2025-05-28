عراقجي: اذا كان موقف بريطانيا تصفير التخصيب،فلن يبقى اي مجال للحوار حول الملف النووي

وكتب وزير الخارجية في صفحته على منصة إكس للتواصل الاجتماعي : واصلت إيران التعاطي متعدد الأطراف مع بريطانيا وباقي الأعضاء الأوروبيين المتبقين في الاتفاق النووي على اساس حسن النية، حتى في ظل الظروف التي لا تزال فيها الولايات المتحدة لا ترغب في إشراك هذه الاعضاء في مسار المفاوضات الجارية.

وشدد عراقجي: إذا كان موقف بريطانيا تصفير التخصيب في إيران، وهو يمثل انتهاكًا صارخًا لمعاهدة عدم الانتشار وكذلك التزامات بريطانيا باعتبارها عضو من الأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي، فلن يكون هناك أي موضوع بيننا لاجراء مفاوضات حول الملف النووي.

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