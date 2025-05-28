الرئيس بزشكيان يهنئ نظيره الاذربيجاني بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية اذربيجان

وكتب الرئيس بزشكيان في برقية التهنئة الى نظيره الاذربيجاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلع الى تعزيز التعاون معكم على اساس الاحترام المتبادل واحترام وحدة أراضي البلدين، الأمر الذي يمكن أن يلعب دورا مهما في إرساء السلام والأمن الدائمين في المنطقة.

وأشار بزشکیان إلى أن التاريخ المشترك والعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين والجارين يمثل رصيدا ثمينا لتطوير العلاقات،قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار المصالح المشتركة، عازمة على توسيع العلاقات مع جمهورية اذربيجان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وفي هذا الصدد، تؤكد على تسريع إنجاز المشاريع المشتركة في مختلف قطاعات النقل والكهرباء والغاز وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل الاتصالات الشعبية.

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