بزشکیان: الظروف باتت متوفرة لتعزيز التعاون بين إيران وسلطنة عمان

وأضاف "مسعود بزشکیان" صباح الیوم الأربعاء، في اليوم الثاني من زيارته إلى عُمان، خلال لقاء مع ناشطين اقتصاديين: في اللقاء مع سلطان عمان هيثم بن طارق تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة لتطوير العلاقات بين البلدين ويجب علينا كخطوة أولى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الصناعي من خلال ربط البلدين عبر الموانئ والخطوط الجوية.

وأكد أنه يجب علينا العمل معا لتطوير وتعميق العلاقات في كافة المجالات وأضاف: إيران وعمان تربطهما علاقات طويلة وعميقة منذ الماضي وقد وفرت القواسم الثقافية والدينية والتاريخية المشتركة الأرضية اللازمة لمزيد من تطوير العلاقات.

ووصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، امس الثلاثاء الى مطار مسقط الدولي.

يذكر ان زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الحالية الى سلطنة عمان، تستغرق يومين وتأتي في اطار الخطوات الرئيسية التي تتخذها الحكومة الايرانية الرابعة عشرة، على صعيد الدبلوماسية الاقليمية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار وبالتالي تمتين الاواصر بين طهران ومسقط.

انتهی**1426