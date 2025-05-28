وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني يلتقي محافظ البنك المركزي الإيراني

والتقى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني "قيس بن محمد اليوسف"، محافظ البنك المركزي الإيراني "محمد فرزين،" وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار ومناقشة سبل تسهيل التحويلات المالية وإجراءات التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في دعم التوجهات الاقتصادية المشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل العمليات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص.

ويأتي اللقاء تأكيدا على حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز من متانة العلاقات الثنائية ويدعم تطلعات النمو الاقتصادي المستدام بين البلدين.

وحضر اللقاء وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة الدكتور "صالح بن سعيد مسن"، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سلطنة عمان "موسى فرهنك"، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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