طهران تستضيف المؤتمر الدولي "رسالة المرأة في التطورات العالمية"

ووفقا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي، يعقد هذا المؤتمر، الذي يركز على الموضوع الرئيسي "رسالة المرأة في التطورات العالمية"، في طهران اليوم الأربعاء 28 أیار / مایو 2025.

وتقام هذه الفعالية العلمية المهمة في قاعة المؤتمرات بمؤسسة الاوقاف والشؤون الخيرية بالطهران بجهود مجمع كوثر لتعليم العلوم الإسلامية وبمشاركة باحثين من إيران وتركيا وسوريا وأذربيجان ولبنان والعراق وروسيا وأرمينيا.

ويوفر هذا المؤتمر فرصة لدراسة الأبعاد المتنوعة لدور المرأة في المجالات الثقافية والاجتماعية والإعلامية في العالم المعاصر.

ويستضيف أحد الأقسام المتخصصة في هذا المؤتمر، والذي يحمل عنوان "الإنسان والإعلام والتطورات الثقافية في القوقاز وتركيا"، عرض مقالات علمية لثلاثة باحثين من تركيا وأذربيجان وأرمينيا.

سيتناول هذا الاجتماع المتخصص التطورات الثقافية والهوية والإعلامية في جنوب القوقاز والأناضول والمناطق المحيطة بها، ويقدم نظرة تحليلية لدور المؤسسات الإعلامية والثقافية في تشكيل هوية المرأة في هذه المناطق.

كما سيقام القسم الدولي من هذا المؤتمر بمشاركة ممثلين من تركيا وروسيا والعراق ولبنان وأذربيجان وأرمينيا.

ويتضمن هذا المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا سلسلة من المحاضرات واللقاءات المتخصصة بمشاركة أساتذة الجامعات والباحثين في مجالات دراسات المرأة والاتصالات والثقافة .

وفي ختام هذا الحدث العلمي سيتم تكريم الأعمال المختارة والباحثين المتميزين.

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