إصدار طابع بريدي مشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و سلطنة عمان

ودشن الوزیران، الطابع البريدي التذكاري المشترك بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية بينهما والتزامهما المشترك بسياسة حسن الجوار والتعاون والبناء والتواصل الحضاري بين الشعوب، وذلك بقصر العلم العامر بمسقط تزامنا مع زيارة الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، إلى سلطنة عمان.

وقال وزير الخارجية العماني: إن هذا الطابع البريدي يجسد عمق الروابط الثقافية والتاريخية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الدبلوماسية الثقافية، وقيم حسن الجوار، والتواصل بين الشعوب.

وأضاف: أنه يجسد التصميم الفني للطابع تناغما بصريًا بين الرموز المعمارية والثقافية للبلدين، يتوسطه جامع السلطان قابوس الأكبر في مسقط، وهو رمز بارز للعمارة الإسلامية العمانية، مؤطرا بأشجار النخيل التي ترمز إلى الصمود والإرث الزراعي العماني المتجذر، ويشكل جزءا أصيلا من الهوية البيئية والاجتماعية لسلطنة عمان.

وتابع قائلا: في الجهة المقابلة، يظهر مسجد "جامع بستك" التاريخي في جنوب إيران مؤطرا بأشجار السرو التي تعد رمزا للخلود والثقافة البصرية الفارسية، ودليلا على الثبات والاستمرارية الحضارية.

ولفت إلى أن في قلب التصميم تظهر سجادة فارسية منسوجة يدويا، مستوحاة من السجادة الموجودة بجامع السلطان قابوس الأكبر، والتي نسجت يدويا في محافظة خراسان الرضوية وتزينها نقوش زهرية دقيقة، ما يجعلها نموذجا رفيعا من التعاون الحرفي، ورمزا للصلات الثقافية المتنوعة بين البلدين والمجتمعين الصديقين.

وأكد الجانبان من خلال هذا العمل الفني المشترك عزمهما على تعزيز التعاون في مجالات الخدمات البريدية، ما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الواعدة بمزيد من المنافع المتبادلة.

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المصدر: وكالة الأنباء العمانية