٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٥٤ ص
رمز الخبر: 85846097
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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على هامش الدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار الممثلين المسؤولين عن المسائل الأمنية؛

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٥٤ ص
رمز الخبر: 85846097
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

طهران/28 أيار/مايو/إرنا- التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي أكبر أحمديان"، مستشار الأمن القومي العراقي "قاسم الأعرجي"، على هامش الدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار الممثلين المسؤولين عن القضايا الأمنية في موسكو.

والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي أكبر أحمديان"، الذي يزور موسكو للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار الممثلين المسؤولين عن القضايا الأمنية، مستشار الأمن القومي العراقي "قاسم الأعرجي".

 وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء على التنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون الأمني ​​المشترك بين إيران والعراق.

كما اعتبر الجانبان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية بأنه يمهد الطريق لتعزيز استقرار وتنمية المناطق الحدودية المجاورة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين.

وفي إشارة إلى تأكيد قائد الثورة الإسلامية على علاقة مشتركة والعريقة بين البلدين، قال أحمديان: إن إيران مهتمة بمواصلة العمل على أساس الاتفاقية الأمنية المشتركة المبرمة مع العراق بما يحافظ على أمن البلدين الجارين.

وأكد على أهمية منع تسلل العناصر الأجنبية في المناطق الحدودية.

كما أشار إلى التطورات التي تشهدها المنطقة ودعا إلى ضرورة التحلى باليقظة إزاء مؤامرات الكيان الصهيوني لإثارة الخلافات بين دول المنطقة مؤكدا على أن ضرورة بذل الجهود لوقف القمع والجريمة في الأراضي المحتلة.
بدوره قال الأعرجي خلال اللقاء، إن إيران شريكة استراتيجية لنا، والبلدان يعملان على تعزيز العلاقات على أساس التفاهم.

وشدد الأعرجي على أنه لا ينبغي للعالم الإسلامي أن يصمت أمام الجرائم الصهيونية، ويجب أن يعزز وحدته لمنع استمرار الظلم والقمع ضد الشعب الفلسطيني.

وانطلق في العاصمة الروسية موسكو، امس الثلاثاء 27  مايو 2025، أعمال الدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار الممثلين المسؤولين عن القضايا الأمنية، برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو" وتستمر لثلاثة ايام.
 

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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