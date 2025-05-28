الطائرات الإسرائيلية تستهدف مطار صنعاء الدولي في اليمن

وشنت الطائرات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عدة غارات على مطار صنعاء،وأعلنت "القناة الـ12" الإسرائيلية أنّ القصف على مطار صنعاء "استهدف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية"، أيضاً.

وقال المدير العام لمطار صنعاء الدولي إن "العدو الصهيوني استهدف آخر طائرة من طائرات الخطوط الجوية اليمنية العاملة في مطار صنعاء ودمّرها".

يأتي هذا العدوان الإسرائيلي بعد مرور نحو 10 أيام على استئناف العمل في مطار صنعاء بتسيير أربع رحلات من وإلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد عدوان إسرائيلي استهدف المطار مطلع شهر أيار/مايو الجاري.

وكان الطائرات الإسرائيلية قد شنت 30 غارة مباشرة في الـ6 من أيار/مايو الجاري، ما أسفر عن دمار هائل شمل الطائرات المدنية والقاعات والمنشآت والمرافق المدنية الحيوية ومدرجَيْ المطار الرئيسي والفرعي.

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