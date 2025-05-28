إيران وعمان توقعان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم الفني والمهني

وتم التوقيع على برنامج تنفيذ التعاون الفني والمهني بين إيران وسلطنة عمان بهدف تطوير التعاون المشترك في مجال تدريب المهارات وتعزيز مستوى التعاون المتخصص لتدريب القوى البشرية.

وتم إعداد هذا البرنامج التنفيذي بعد مشاورات وتفاعلات واسعة النطاق بين الخبراء من كلا البلدين، بناء على رؤية مشتركة حول ضرورة "التنمية المستدامة لرأس المال البشري" وتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال التدريب على المهارات.

ومن المتوقع ان يفتح هذا البرنامج آفاقا جديدة في التعاون التعليمي والفني والدولي.

ومن بين محاور البرنامج التنفيذي هذا هو إقامة ورش عمل تدريبية مشتركة وبرامج تمكينية، وتبادل الخبرات بناء على احتياجات سوق العمل، وتبادل الوفود المتخصصة في مجالات التدريب والتقييم والتوجيه، وإصدار شهادات المهارات المشتركة والاعتراف المتبادل بالوثائق، ونقل الخبرات في مختلف المجالات بما فيها الذكاء الاصطناعي وأنظمة التدريب الذكية، وإنشاء آليات مشتركة لمراقبة جودة وفعالية التدريب.

انتهى**3276