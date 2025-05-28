٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٤٤ م
رمز الخبر: 85846318
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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تسيير رحلات جوية بين زاهدان والدوحة

٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٤٤ م
رمز الخبر: 85846318
تسيير رحلات جوية بين زاهدان والدوحة

طهران/28 أيار/مايو/إرنا- أعلن المدير العام لمطارات سيستان وبلوشستان "مهدي خسروي بنجار"، عن تسيير رحلات جوية مباشرة بين زاهدان والدوحة، مضيفا: تم إطلاق هذا الخط الجوي بهدف تطوير العلاقات التجارية والسياحية.

وقال خسروي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بدعم من محافظ سيستان وبلوشستان ومتابعة المديرية العامة للمطارات في المحافظة تم تدشين رحلات جوية بين زاهدان والدوحة .

وأضاف: سيتم تشغيل هذه الرحلة كل يوم أربعاء بواسطة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مطار زاهدان الدولي، مما يسمح للمسافرين بالسفر بسهولة ويضمن رحلة مريحة إلى إحدى الوجهات المهمة في المنطقة.

ويعد مطار زاهدان الدولي أحد أهم مراكز النقل الجوي في شرق إيران، ويلعب دورا حيويا في تنمية محافظة سيستان وبلوشستان؛ ويحتوي المطار على ثلاث محطات رئيسية.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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