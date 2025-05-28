تسيير رحلات جوية بين زاهدان والدوحة

وقال خسروي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بدعم من محافظ سيستان وبلوشستان ومتابعة المديرية العامة للمطارات في المحافظة تم تدشين رحلات جوية بين زاهدان والدوحة .

وأضاف: سيتم تشغيل هذه الرحلة كل يوم أربعاء بواسطة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مطار زاهدان الدولي، مما يسمح للمسافرين بالسفر بسهولة ويضمن رحلة مريحة إلى إحدى الوجهات المهمة في المنطقة.

ويعد مطار زاهدان الدولي أحد أهم مراكز النقل الجوي في شرق إيران، ويلعب دورا حيويا في تنمية محافظة سيستان وبلوشستان؛ ويحتوي المطار على ثلاث محطات رئيسية.

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